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В Кремле ответили, могут ли стамбульские соглашения стать основой для переговоров

Песков: стамбульские соглашения могут стать базой для переговоров по Украине
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России считают, что стамбульские соглашения могут стать основой для переговоров по украинскому конфликту. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Вашингтоне мы слышали заявления, что это может стать базой для переговоров. И президент России Владимир Путин говорил, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки стамбульские договоренности», — отметил представитель Кремля.

При этом из Белого дома поступают противоречивые сигналы по поводу применения стамбульских соглашений в диалоге. Так, 6 марта спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что не считает эти договоренности справедливой отправной точкой для мирного урегулирования, поскольку они обсуждались 30 дней спустя после начала конфликта.

Однако другой спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф говорил, что стамбульский формат можно будет использовать в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией.

Ранее в Киеве заявили, что не получали от Вашингтона обращений по «стамбульским соглашениям».

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Переговоры о мире на Украине
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