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Келлог отверг стамбульские соглашения как основу для мира на Украине

Келлог: стамбульские соглашения не являются справедливым ориентиром для мира
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Carlos Barria/Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что идея возвращения к стамбульским соглашениям не является официальной позицией администрации Дональда Трампа. Его слова приводит «Европейская правда».

Келлог подчеркнул, что не считает эти соглашения справедливой отправной точкой для мирного урегулирования, поскольку они обсуждались 30 дней спустя после начала конфликта.

«Стамбульские требования были чрезвычайно серьезными для ослабленной Украины. <…> Я не считаю, что это справедливая рамка. Я думаю, что мы должны разработать что-то совершенно новое», — сказал Келлог.

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стивен Уиткофф заявил, что проект стамбульских договоренностей могут взять за основу решения украинского конфликта.

Спецпосланник отметил, что во время переговоров в 2022 году Россия показала заинтересованность в завершении конфликта. Тогда между сторонами были проведены «убедительные и содержательные» встречи, по итогам которых участники подготовили проект стамбульских договоренностей.

В апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская стороны обсуждали мирное соглашение, которое так и не было подписано. В марте прошлого года газета The Wall Street Journal опубликовала условия, которые были прописаны в договоре. По данным издания, в него был включен пункт о признании Киевом своего нейтрального статуса. Москва же должна была вывести войска с территорий, взятых под контроль в ходе спецоперации.

Ранее Келлог объяснил, почему поссорились Зеленский и Трамп.

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