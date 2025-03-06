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Советник Эрдогана опроверг информацию об охлаждении отношений Турции и России

Советник Эрдогана Кылыч сообщил, что перелома в отношениях Турции и России нет
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Depositphotos

Охлаждение в отношениях Турции и России отсутствует. Об этом заявил советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч в беседе с CNN turk.

«Никакого перелома нет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Турцией многоплановые, они продолжают развиваться. Между странами близкие и рабочие отношения, добавил он.

На прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что во время визита в Турцию обсудила с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом Украину, Сирию и Ближний Восток.

Она также отметила, что Эрдоган просил передать российскому президенту Владимиру Путину, что его очень ждут в Турции, и называл его своим большим другом.

В феврале вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили поставки российских энергоресурсов на турецкий рынок, а также увеличение доли расчетов в национальных валютах.

Ранее Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин.

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