Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган считает себя и Путина единственными лидерами в мире

Эрдоган назвал себя и Путина единственными лидерами в мире с большим опытом

close
Сергей Карпухин/РИА Новости

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и своего российского коллегу Владимира Путина единственными оставшимися в мире лидерами, передает ТАСС.

Во время общения с молодежью в провинции Газиантеп на юго-востоке республики политик причислил себя и Путина к опытным лидерам.

«Я говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что они с коллегой из РФ хотят продолжать диалог, потому что важно и дальше вести политику. По мнению турецкого президента, в Германии, например, она закончилась с уходом канцлера Ангелы Меркель.

В ноябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о недоумении России из-за позиции Турции по Украине. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Турция продолжает поставлять Киеву оружие, которое впоследствии применяется для ударов по позициям российских войск и мирным жителям. При этом министр подчеркнул, что Москва ценит усилия Анкары по содействию в урегулировании конфликта на Украине. Глава ведомства напомнил, что именно Турция весной 2022 года предоставила площадку для консультаций с украинскими властями.

Ранее Путин обратился к Меркель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами