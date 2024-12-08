Эрдоган считает себя и Путина единственными лидерами в мире

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и своего российского коллегу Владимира Путина единственными оставшимися в мире лидерами, передает ТАСС.

Во время общения с молодежью в провинции Газиантеп на юго-востоке республики политик причислил себя и Путина к опытным лидерам.

«Я говорю это не потому, что я — это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что они с коллегой из РФ хотят продолжать диалог, потому что важно и дальше вести политику. По мнению турецкого президента, в Германии, например, она закончилась с уходом канцлера Ангелы Меркель.

В ноябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о недоумении России из-за позиции Турции по Украине. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Турция продолжает поставлять Киеву оружие, которое впоследствии применяется для ударов по позициям российских войск и мирным жителям. При этом министр подчеркнул, что Москва ценит усилия Анкары по содействию в урегулировании конфликта на Украине. Глава ведомства напомнил, что именно Турция весной 2022 года предоставила площадку для консультаций с украинскими властями.

Ранее Путин обратился к Меркель.