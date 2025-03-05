Зеленский подтвердил подготовку к встрече делегаций Украины и США

Делегации Киева и Вашингтона могут встретиться для обсуждения урегулирования конфликта на Украине уже на следующей неделе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в рамках вечернего обращения в Telegram.

«Сегодня команды Украины и США начали работать над встречей. Надеемся на первые результаты на следующей неделе», — заявил он.

Незадолго до этого советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили место и дату для переговоров с Россией.

Уолтц, говоря с журналистами в Белом доме отметил, что США пересматривают в настоящее время все аспекты своих отношений с Украиной и «сделали шаг назад».

В свою очередь, телеканал CNN 5 марта сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с Зеленским. По данным телеканала, в ходе встречи была подчеркнута важность скорейшей стабилизации отношений между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, стороны согласились о необходимости возобновления переговоров.

Ранее сообщалось о разработке Киевом плана раздора между Вашингтоном, Москвой и Пекином.