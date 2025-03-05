Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский подтвердил подготовку к встрече делегаций Украины и США

Зеленский: команды Украины и США начали работать над встречей

Делегации Киева и Вашингтона могут встретиться для обсуждения урегулирования конфликта на Украине уже на следующей неделе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в рамках вечернего обращения в Telegram.

«Сегодня команды Украины и США начали работать над встречей. Надеемся на первые результаты на следующей неделе», — заявил он.

Незадолго до этого советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили место и дату для переговоров с Россией.

Уолтц, говоря с журналистами в Белом доме отметил, что США пересматривают в настоящее время все аспекты своих отношений с Украиной и «сделали шаг назад».

В свою очередь, телеканал CNN 5 марта сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с Зеленским. По данным телеканала, в ходе встречи была подчеркнута важность скорейшей стабилизации отношений между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, стороны согласились о необходимости возобновления переговоров.

Ранее сообщалось о разработке Киевом плана раздора между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами