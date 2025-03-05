ТСН: Вашингтон обсудил с Киевом дату и место проведения переговоров с Москвой

США обсудили с Украиной место и дату для переговоров с Россией. Об этом сообщил советник украинского президента Дмитрий Литвин, передает ТСН.

По словам советника, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц провели телефонный разговор, в ходе которого и обсудили эту тему.

Уолтц до этого сообщал, что Вашингтон обсуждает с Киевом место и дату проведения, составе команд для переговоров. По словам советника Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о мире.

Несколькими часами ранее телеканал CNN сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что украинскому лидеру объяснили, что ему необходимо вернуть переговоры в «нужное русло». Трамп уже не так злится на Зеленского, однако пока отказывается отправлять на Украину новые пакеты военной помощи. Как меняются отношения Киева и Вашингтона после скандала в Белом доме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал, что побудило Зеленского поменять позицию по сделке с США.