Рогов заявил о разработке Киевом плана раздора между Вашингтоном, Москвой и Пекином

Офис президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает специальный план с целью поссорить между собой Соединенные Штаты, Россию и Китай. Об этом РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ссылаясь на источники из окружения украинского президента, Рогов отметил, что целью «плана раздора» является попытка посеять противоречия и вбить клин между Москвой, Вашингтоном и Пекином. За разработку такого плана отвечает глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Рогов назвал «жалкими» попытки Киева рассорить Россию и Китай. Он подчеркнул, что КНР всегда занимала взвешенную позицию и не действовала против российских интересов. Кроме того, напомнил общественник, Пекин не забудет, как украинские власти «кинули» китайских инвесторов на несколько миллиардов долларов с заводом «Мотор Сич».

Рогов заявил, что президент Украины и его команда сейчас похожи на загнанную в угол «стаю нацистских крыс», пытающихся напоследок «искусать всех», кто находится рядом.

4 марта Рогов назвал «скудоумием» отказ Зеленского идти на территориальные уступки для мирного урегулирования военного конфликта.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.