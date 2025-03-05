В США заявили о пересмотре всех аспектов отношений с Украиной

США пересматривают в настоящее время все аспекты своих отношений с Украиной. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц, передает РИА Новости.

«Мы сделали шаг назад и ставим на паузу и пересматриваем все аспекты этих отношений», — сказал он в Белом доме.

Уолтц добавил, что провел телефонный разговор со своим украинским коллегой. В ходе разговора было проведено обсуждение о создании возможной площадки для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта, а также о составе делегаций на них.

Помощник президента США назвал состоявшиеся переговоры хорошими и выразил оптимизм по поводу развития событий в этой сфере за последние сутки.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

Кроме того, как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник среди украинских чиновников, Вашингтон полностью прекратил передавать Киеву разведданные.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что представители президента США провели тайные переговоры с Зеленским.

Кроме того, сообщалось, что Трамп «уже не так злится» на Зеленского, однако пока отказывается отправлять на Украину новые пакеты военной помощи. Как меняются отношения Киева и Вашингтона после скандала в Белом доме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что США планируют сделать из Украины колонию.