«Остановите это безумие». О чем Трамп сказал в обращении к конгрессу

Президент США Дональд Трамп во время выступления на заседании конгресса в Вашингтоне, 4 марта 2025 года

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с обращением перед конгрессом. Он сконцентрировался на внутренней политике, планах по расширению территории США, а конфликт на Украине упомянул только в конце. Он сообщил, что получил письмо от президента Владимира Зеленского с предложением начать переговоры о мире, и отметил готовность к переговорам и со стороны России. Каким было первое обращение Трампа к конгрессу и о чем говорят его заявления — в материале «Газеты.Ru».

Самая длинная речь в истории

4 марта президент США Дональд Трамп выступил с традиционным обращением к совместной сессии конгресса. За день до этого Трамп заявил, что его выступление станет «грандиозным», когда он расскажет «все как есть».

99-минутная речь Трампа во вторник вечером стала самым длинным подобным выступлением в современной истории, согласно данным American Presidency Project. Она затмила 89-минутную речь Билла Клинтона в 2000 году.

В зале заседаний конгресса соратники президента встретили его аплодисментами. Однако не все были рады слушать Трампа. Так, член палаты представителей от Демократической партии Эл Грин несколько раз криками прерывал выступление, после чего спикер палаты представителей Майк Джонсон потребовал «вывести этого джентльмена из зала».

Трамп открыл свое выступление словами «Америка вернулась». Он заявил, что за 43 дня добился большего, чем большинство администраций за весь срок правления. По его словам, лучше него был только первый президент Джордж Вашингтон, с которым он бы «не хотел конкурировать».

Несколько представителей Демократической партии вышли из зала, не дождавшись окончания выступления. Другие устраивали показательные демонстрации — поднимали плакаты с надписями «Ложь» на некоторые заявления или поворачиваясь спиной к Трампу в футболках с надписью «сопротивляйтесь» на спине.

Внутренняя политика

Выдвигать свои предложения Трамп начал со сферы внутренней политики — пообещал, что США впервые в новом тысячелетии добьются сбалансированного федерального бюджета.

Для борьбы с инфляцией республиканцы планируют снижать стоимость жизни, включая расходы на топливо. Налоги для внутреннего производства и обрабатывающей промышленности будут сокращены, а иностранные производители столкнутся с высокими пошлинами.

«Для дальнейшей борьбы с инфляцией мы не только снизим стоимость энергии, но и положим конец вопиющей трате денег налогоплательщиков», — сказал американский президент.

Кроме того, Трамп рассказал о «мошенничестве в федеральной бюрократии», которое было обнаружено Илоном Маском и Департаментом эффективности правительства. В течение нескольких минут американский лидер перечислял программы иностранной помощи, которые его правительство ликвидировало.

«Мы потратили восемь миллионов на продвижение ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) в африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал», — заявил Трамп.

Фокус не на Украине

Большая часть выступления Трампа была посвящена проблемам внутренней политики . Когда же он затронул планы администрации во внешнеполитическом контуре, то начал вовсе не с украинского вопроса.

Американский президент заявил, что США вернут себе Панамский канал. Он добавил, что администрация «уже начала работать в этом направлении». Трамп также заявил, что Штаты получат Гренландию «так или иначе».

«Мы полностью поддерживаем право народа Гренландии определить свое будущее, и, если они захотят, мы с радостью примем их в состав Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Он также обратился к конгрессу с просьбой выделить средства на разработку системы ПРО «Золотой купол» . Это название отсылает к израильской системе ПРО «Железный купол». Многие сравнивают проект Трампа по созданию новой системы ПРО со Стратегической оборонной инициативой президента Рональда Рейгана 1983 года, так называемую программу ПРО «Звездные войны».

Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе, повторив обещания инаугурационной речи. И только после этого перешел к украинскому вопросу.

Наконец-то к миру

Журналисты The Washington Post (WP), освещавшие речь Трампа, с негодованием отмечают, что «выступление длилось целый час, но Трамп за это время не сказал ни слова об Украине, секторе Газа или своем подходе к другим острым вопросам внешней политики». По мнению WP, это свидетельствует о том, что Трамп и его советники не считают эти темы особенно важными для его рейтингов.

Перейдя к украинскому вопросу, Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского с предложением как можно скорее начать переговоры о мире на Украине. Он добавил, что от российской стороны также поступили «мощные сигналы» о готовности к мирным переговорам.

«Сегодня я получил важное письмо от Зеленского. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира», — сказал президент.

Он отметил, что «неустанно» работает над завершением конфликта на Украине.

«Вы хотите, чтобы это еще пять лет продолжалось? А, вижу, Покахонтас говорит «да», — обратился Трамп к залу и сделал укол в сторону демократки Элизабет Уоррен (сенатора от Массачусетса), которая периодически разыгрывает карту нацменьшинства, потому что у нее есть индейские корни.

«Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленной войне», — добавил Трамп.

The New York Times пишет, что Трамп «снизил напряженность после ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе». Американский президент вслух зачитал послание благодарности, которое ранее опубликовал Зеленский.

Свое выступление президент завершил обещанием «золотого века» для США:

«Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел. <...> Мы будем бороться за Америку, в которую верят наши граждане, и за страну, которую они заслуживают. <...> Благослови вас Господь, и да благословит Бог Америку».

Демократическое опровержение

После окончания выступления Трампа Демократическая партия сделала собственное заявление-опровержение. Его озвучила сенатор от Мичигана Элисса Слоткин. The Washington Post отмечает, что Слоткин — это интересный выбор, так как она представляет колеблющийся округ, в котором Трамп побеждал несколько лет.

Сама Слоткин назвала свою речь призывом к «ответственному» управлению вместо «безрассудного» руководства, утверждая, что повестка дня Трампа может означать экономическую гибель для страны, а инициативы по повышению эффективности правительства будут разрушительны для большинства американцев.

Она заявила, что президент Рональд Рейган, чью мантру «мир через силу» Трамп перенял, был бы потрясен его подходом к конфликту на Украине:

«После спектакля, который произошел в Овальном кабинете на прошлой неделе, Рейган, должно быть, переворачивается в гробу. Как дитя Холодной войны, я благодарна, что в 1980-х у власти был Рейган, а не Трамп. Трамп бы проиграл нам Холодную войну».