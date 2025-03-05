Шанс для Зеленского. Возобновит ли Трамп поставки оружия Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне, 28 февраля 2025 года

Команда американских чиновников во главе с советником президента Китом Келлогом провела тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после его перепалки с Дональдом Трампом. Украинскому лидеру объяснили, что ему необходимо вернуть переговоры в «нужное русло». Трамп уже не так злится на Зеленского, однако пока отказывается отправлять на Украину новые пакеты военной помощи. Как меняются отношения Киева и Вашингтона после скандала в Белом доме — в материале «Газеты.Ru».

Зеленского призвали исправить ошибки

После перепалки между Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским команда американских чиновников во главе с советником Китом Келлогом провела с украинским лидером тайные переговоры , сообщили источники телеканала CNN.

«Высокопоставленные чиновники [администрации] Трампа вели тайные переговоры с... Зеленским и его командой... Чиновники подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью президента [Трампа] перед конгрессом», — отметили собеседники издания.

Они добавили, что именно после этой беседы Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети X пост о том, что ему «досадно» из-за итогов встречи в Белом доме .

Благодаря этой публикации тон американского президента в отношении украинского коллеги несколько смягчился, отметили источники издания Politico.

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Во время выступления в конгрессе 4 марта Дональд Трамп намекнул на готовность продолжать работу с Зеленским. Он рассказал, что в послании от украинского президента содержалась «благодарность» США за оказываемую ими поддержку. Зеленский обещал также «работать под сильным руководством» республиканца, чтобы достичь крепкого мира. Трамп высоко оценил послание, поэтому уже не так зол на Зеленского, уточнили собеседники Politico.

«Риторика [Трампа] является существенным отходом от ожесточенного столкновения в Овальном кабинете на прошлой неделе между Зеленским и Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом, за которым последовала приостановка всей военной помощи США Украине», — отметили журналисты.

Помощь ВСУ пока заморожена

Несмотря на «потепление» в отношении к Зеленскому, Трамп не стал отменять решение о приостановке военной помощи Украине, сообщила газета The New York Times.

«Владимир Зеленский во вторник предложил курс действий, который, по его словам, может положить конец [конфликту], одновременно пытаясь заверить администрацию Трампа в том, что его правительство привержено миру», — отметили авторы публикации.

Если США не возобновят поставку вооружений, запасов оружия Украине хватит на несколько месяцев, подсчитали источники агентства Bloomberg. Они уточнили, что речь в первую очередь идет о ракетах для средств ПВО, а прекращение поставок со стороны Штатов грозит ВСУ поражением.

Чего хотят США от Украины

По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, США, скорее всего, возобновят поставки вооружений ВСУ после вероятного заключения сделки по редкоземельным ресурсам.

«Выступая в конгрессе, Трамп удовлетворенно заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся (при том что Европа уже увеличила их)», — написал Медведев.

Однако источники американского издания The Wall Street Journal полагают, что подписания соглашения о металлах может быть недостаточно для возобновления помощи Украине.

По их информации, заморозка военной помощи продлится до тех пор, пока американский лидер не решит, что Зеленский поддерживает проведение мирных переговоров с Россией. Источники добавили, что прекращение поставок ВСУ призвано показать украинским властям всю серьезность намерений США в отношении урегулирования конфликта.

«Высокопоставленные официальные лица США говорят, что неясно, будет ли заявления Зеленского достаточно, чтобы убедить Трампа возобновить военную помощь Украине, которую Белый дом приостановил в понедельник... Официальные лица США заявили, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией», — отметила газета.

Днем 5 марта в Белом доме сообщили, что рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с ней.

«Если мы можем добиться успеха в этих переговорах... и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент внимательно рассмотрит прекращение этой паузы [в поставках оружия]», — сказал в интервью телеканалу Fox News советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

По мнению бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Трамп готов на любую эскалацию ради склонения Зеленского к предложенной им сделке по урегулированию конфликта.

«Зеленский это все понимает и борется за лучшие условия для Украины», — объяснил экс-министр.

Он добавил, что президент России Владимир Путин якобы пытается добиться того, чтобы Трамп считал Зеленского «главной проблемой» в сложившейся ситуации.