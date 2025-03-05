В Белом доме заявили об обсуждении с Украиной места и даты переговоров

Белый дом: США обсуждают с Украиной место и дату встречи для переговоров

В настоящее время США обсуждают с Украиной место и дату встречи для переговоров. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

«Мы [с Украиной] говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров... Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о мире», — сказал представитель Белого дома.

Несколькими часами ранее телеканал CNN сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным авторов, в ходе встречи высшие американские должностные лица подчеркнули важность скорейшей стабилизации отношений с Вашингтоном и призвали Киев возобновить переговоры.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Во время этой встречи американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Зеленского за американскую помощь. Как заявил Трамп, пауза продлится до тех пор, «пока украинские лидеры не продемонстрируют искреннюю приверженность миру».

Ранее в США обозвали Зеленского подонком и жуликом за скандал в Белом доме.