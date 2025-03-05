Sky News: США полностью прекратили делиться разведданными с Украиной

Вашингтон полностью прекратил передавать Киеву разведданные несколько часов назад. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник среди украинских чиновников.

«Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен», — говорится в сообщении.

5 марта газета директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США в скором времени могут возобновить передачу разведданных и военной помощи Украине. Он пояснил, что президент США Дональд Трамп принял решение о приостановке обмена информацией, чтобы увидеть, готов ли украинский лидер Владимир Зеленский к мирным переговорам.

Рэтклифф считает, что недавнее заявление Зеленского о том, что он хочет исправить ситуацию и готов двигаться в сторону мирного урегулирования конфликта, дало Трампу ответ на волнующий его вопрос.

Ранее сообщалось, что США запретили Великобритании передавать Украине разведданные.