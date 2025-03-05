Эксперт считает, что США планируют сделать из Украины колонию

США намерены навязать Украине мир на своих условиях, чтобы превратить ее в колонию и использовать природные ресурсы страны. Такое мнение выразил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского, в котором выражалась готовность к мирным переговорам.

«Трамп все-таки навязывает Украине мир на своих условиях. <...> Украина всего лишь наблюдатель на этих переговорах и должна соглашаться с любыми условиями», — заявил Гагин.

Также собеседник агентства выразил мнение, что российская сторона в ходе возможных переговоров будет настаивать на соблюдении своих интересов.

По словам Гагина, США хотят получить все ископаемые на территории Украины для того, чтобы компенсировать вложенные в конфликт средства и зарабатывать дальше на этом.

Что касается Европейского союза, то он так и будет продолжать вкладываться в конфликт и ожидать какого-либо возмещения этих инвестиций, в то время как Украина просто станет очередной колонией Соединенных Штатов, заключил Гагин.

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры президентов США и Украины, по итогам которых они собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа переросла в словесную перепалку.

Ранее Белый дом опроверг сообщения о скором подписании сделки с Украиной по ископаемым.