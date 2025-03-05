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В ЦРУ допустили скорое возобновление передачи Украине разведданных США

Рэтклифф: США вскоре могут возобновить передачу Украине разведданных
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Andrew Harnik/AP

США в скором времени могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Украине. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф в эфире телеканала Fox Business.

«Думаю, в вопросе разведданных и оборонной помощи пауза, которая позволила этому случиться, скоро исчезнет», — отметил Рэтклифф.

Директор ЦРУ пояснил, что президент США Дональд Трамп принял решение о прекращении военной помощи Украине, а также отказе предоставлять разведданные, чтобы увидеть, готов ли украинский лидер Владимир Зеленский к мирным переговорам. Рэтклифф считает, что недавнее заявление Зеленского о том, что он хочет исправить ситуацию и готов двигаться в сторону мирного урегулирования конфликта, дал Трампу ответ на волнующий его вопрос.

5 марта газета Financial Times со ссылкой на британских чиновников сообщила о том, что Вашингтон заморозил Украине каналы передачи разведданных, однако продолжает передавать информацию своим ближайшим союзникам из НАТО.

По данным Sky News, США, в частности, прекратили делиться с Украиной данными для ударов вглубь России.

Также 4 марта Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине. Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с РФ.

Накануне Владимир Зеленский попытался извиниться после конфликта с Трампом в Белом доме, признав, что сожалеет о случившемся. Президент Украины заявил о желании исправить ситуацию. В частности, он готов сотрудничать с США в вопросе достижения мира.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.

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