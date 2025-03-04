Зеленский обратился к Трампу после перепалки в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме. Он разместил соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.
«Наша встреча в Белом доме в пятницу не соответствовала ожиданиям. Я сожалею о произошедшем. Время исправить ситуацию», — отметил Зеленский.
Украинский президент подчеркнул свою готовность сотрудничать под «сильным руководством президента Трампа» для достижения мира.
28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом.
3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на ссору американского и украинского лидеров. По словам Пескова, Путин принял во внимание этот инцидент.
Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Россия в очередной раз убедилась в правоте своего президента, который неоднократно заявлял о неготовности Киева к мирным переговорам. Песков отметил, что Зеленский открыто продемонстрировал это в Вашингтоне.
Ранее журналист, сделавший Зеленскому замечание из-за костюма, заявил об угрозах.