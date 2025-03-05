В СМИ рассказали, какие разведданные США перестали передавать Украине

Sky News: США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь РФ

США перестали передавать Украине разведданные для ударов вглубь России, сообщает Sky News со ссылкой на источник.

«США прекращают делиться разведданными с Киевом, которые можно использовать для атак внутрь России», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что полностью процесс обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом не прекращался.

До этого газета Financial Times со ссылкой на британских чиновников сообщала, что Соединенные Штаты отказались делиться разведданными с Украиной, однако продолжают передавать данные своим союзникам по НАТО.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

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