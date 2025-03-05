Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе минобороны страны Рустему Умерову, руководителям разведывательных служб и дипломатам обратиться к США и прояснить будущее американской военной помощи Киеву. Соответствующее заявление он сделал в вечернем видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки? Люди не должны гадать», — сказал украинский лидер.

По его словам, Киеву важны нормальные партнерские отношения с Соединенными Штатами для завершения украинского конфликта.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в Раде назвали предательством решение США приостановить военную помощь Киеву.