Разведка США перестала делиться с Украиной данными

Соединенные Штаты отказались делиться разведданными с Украиной, однако продолжают передавать данные своим союзникам по НАТО. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

«Вашингтон заморозил каналы передачи разведданных Украине. Но... США все еще предоставляют разведданные о России и Украине ближайшим союзникам, в том числе Британии», — сообщили источники издания.

Также газета Daily Mail со ссылкой на источники подтвердила, что США запретили Британии предоставлять Украине американские разведывательные данные.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.