В ЦРУ подтвердили приостановку обмена разведданными с Украиной

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной. Об этом сообщает корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрик в своем аккаунте в соцсети X.

«Имелась в виду пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира», — поделилась Хайнрик.

5 марта газета The New York Times писала, что Вашингтон не стал отменять решение о приостановке предоставления военной помощи Киеву после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к переговорам по Украине. Зеленский заявлял, что готов работать для достижения мира под «сильным руководством» американского президента.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что предоставление гарантий безопасности Украине может втянуть США в конфликт с Россией.

Ранее в Кремле допустили, что Киев захочет мира после заморозки помощи США.