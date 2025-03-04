Зеленский готов работать под «сильным руководством» Трампа

Владимир Зеленский заявил, что готов работать для достижения мира под «сильным руководством» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я и моя команда готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», — пишет Зеленский.

Он добавил, что Украина ценит все, что сделали Соединенные Штаты, а также украинские власти помнят, что именно во время первого президентского срока Трампа Вашингтон передал Вооруженным силам Украины противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Зеленский добавил, что готов как можно скорее сесть за стол переговоров.

28 февраля Трамп и Зеленский публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на ссору американского и украинского лидеров. По словам Пескова, Путин принял во внимание этот инцидент.

Ранее в Кремле допустили, что Киев захочет мира после заморозки помощи США.