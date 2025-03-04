Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский готов работать под «сильным руководством» Трампа

Зеленский заявил, что готов работать под сильным руководством Трампа
close
Brian Snyder/Reuters

Владимир Зеленский заявил, что готов работать для достижения мира под «сильным руководством» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я и моя команда готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», — пишет Зеленский.

Он добавил, что Украина ценит все, что сделали Соединенные Штаты, а также украинские власти помнят, что именно во время первого президентского срока Трампа Вашингтон передал Вооруженным силам Украины противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Зеленский добавил, что готов как можно скорее сесть за стол переговоров.

28 февраля Трамп и Зеленский публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на ссору американского и украинского лидеров. По словам Пескова, Путин принял во внимание этот инцидент.

Ранее в Кремле допустили, что Киев захочет мира после заморозки помощи США.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами