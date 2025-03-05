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США не возобновили помощь Украине, несмотря на оправдания Зеленского

NYT: Трамп не стал возобновлять военную помощь Украине после слов Зеленского
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Alex Brandon/AP

Соединённые Штаты не стали отменять решение о приостановке предоставления военной помощи Киеву после заявления украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к переговорам по Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Неясно, что именно господину Зеленскому нужно будет сделать, чтобы... (США — прим. ред.) возобновили военную помощь», — говорится в сообщении издания.

Зеленский заявлял, что готов работать для достижения мира под «сильным руководством» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

До этого США запретили Великобритании предоставлять Украине американские разведывательные данные.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.

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Переговоры о мире на Украине
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