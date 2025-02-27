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Экс-аналитик ЦРУ предупредил, что США могут ввязаться в войну с РФ из-за Украины

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: гарантии безопасности Украины втянут США в войну с РФ
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Предоставление гарантий безопасности Украине может втянуть США в конфликт с Россией. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Если американская администрация предоставит те гарантии безопасности, которые хочет Зеленский, это приведет к войне с Россией», — отметил он.

По мнению Джонсона, президент США делает «необоснованные» заявления, утверждая, что Россия также должна пойти на уступки для достижения мирного соглашения по Украине.

«Это абсурд. Путин никому ничего не должен. Россия и Владимир Путин не испытывают давления со стороны Запада — они одерживают победу. Им ничего не нужно от нас», — добавил аналитик.

Газета The New York Times писала, что США пытались исключить пункт о гарантиях безопасности из проекта соглашения с Украиной по полезным ископаемым. Копия соглашения, которую получила NYT, включала предложение, что Соединенные Штаты «поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира». В предыдущих проектах фраза о гарантиях безопасности отсутствовала.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст США и десяти центов.

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