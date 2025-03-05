Путин заявил, что Россия сражается за свое будущее

Путин: Россия живет, работает и сражается за свое будущее

Российская Федерация живет, работает и сражается за свое будущее. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел, передает РИА Новости.

Глава государства также отметил, что сегодня РФ проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития.

В ходе этого же выступления Путин заявил о необходимости пресекать хищения бюджетных средств при реализации государственного оборонного заказа и национальных проектов.

Также Путин заявил, что в России снизился уровень уличной преступности, также подростковой преступности. 20 января РИА Новости опубликовало результаты исследования на основе данных МВД, согласно которым Карелия и Ненецкий автономный округ стали лидерами рейтинга по уровню преступности среди регионов России.

Ранее Путин заявил, что участники СВО верны заветам предков.