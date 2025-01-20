Названы лидеры и аутсайдеры рейтинга по уровню преступности в РФ

Карелия и Ненецкий автономный округ (НАО) стали лидерами рейтинга по уровню преступности среди регионов России. Это следует из результатов исследования РИА Новости , для проведения которого использовались данные МВД РФ.

По информации министерства внутренних дел, в стране за 2024 год было зарегистрировано 1911,3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

В Чечне, как и в прошлом году, отмечается самый низкий уровень преступности в России. В этой республике в 2024 году было зафиксировано всего 17 преступлений на 10 тыс. жителей. На втором и третьем местах расположились Ингушетия (37 преступлений на такое же число жителей) и Дагестан (43). Ниже общероссийского уровень преступности в предыдущем году зафиксировали в 40 регионах.

Самыми неблагополучными стали республика Карелия, НАО и республика Алтай, где в прошлом году было зарегистрировано свыше 200 преступлений на 10 тыс. жителей (215, 208 и 203 соответственно).

Ранее сообщалось, что в России за 16 лет до минимума сократилось количество женщин, совершивших преступления.