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Названы лидеры и аутсайдеры рейтинга по уровню преступности в РФ

В Карелии и НАО зафиксировали самый высокий уровень преступности в России
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Карелия и Ненецкий автономный округ (НАО) стали лидерами рейтинга по уровню преступности среди регионов России. Это следует из результатов исследования РИА Новости , для проведения которого использовались данные МВД РФ.

По информации министерства внутренних дел, в стране за 2024 год было зарегистрировано 1911,3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

В Чечне, как и в прошлом году, отмечается самый низкий уровень преступности в России. В этой республике в 2024 году было зафиксировано всего 17 преступлений на 10 тыс. жителей. На втором и третьем местах расположились Ингушетия (37 преступлений на такое же число жителей) и Дагестан (43). Ниже общероссийского уровень преступности в предыдущем году зафиксировали в 40 регионах.

Самыми неблагополучными стали республика Карелия, НАО и республика Алтай, где в прошлом году было зарегистрировано свыше 200 преступлений на 10 тыс. жителей (215, 208 и 203 соответственно).

Ранее сообщалось, что в России за 16 лет до минимума сократилось количество женщин, совершивших преступления.

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