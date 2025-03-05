Путин заявил о снижении уровня уличной преступности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране снизился уровень уличной преступности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Снизилась уличная преступность», — сказал российский лидер на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел (МВД) РФ.

Путин также заявил о сокращении уровня подростковой преступности. По его словам, за последние 10 лет этот показатель снизился более чем вдвое.

20 января РИА Новости опубликовало результаты исследования на основе данных МВД, согласно которым Карелия и Ненецкий автономный округ (НАО) стали лидерами рейтинга по уровню преступности среди регионов России.

По информации министерства внутренних дел, в стране за 2024 год было зарегистрировано 1911,3 тыс. преступлений, что на 1,8% меньше, чем за прошлый год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что в России за 16 лет до минимума сократилось количество женщин, совершивших преступления.