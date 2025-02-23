Путин заявил, что участники СВО верны заветам предков

Участники спецоперации верны славным заветам предков, проявляя мужество, они стоят на страже Родины. Об этом в ходе церемонии вручения государственных наград заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов, проявляя мужество, они стоят на страже России», — заявил он.

По словам российского лидера, бойцы СВО борются за справедливость, мир и будущее мирного населения страны. Путин подчеркнул, что их долю выпадают тяжелые испытания и бойцы сохраняют патриотический дух.

В ходе выступления президент РФ отметил, что нынешнему поколению россиян выпала почетная миссия по защите Родины. По его словам, нынешнему поколению не стыдно перед предками, они сражаются за свою страну и делают все, чтобы предать ее будущим поколениям.

До этого российский лидер поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом, а также остается делом чести.

Ранее Володин рассказал, кто может праздновать День защитника Отечества.