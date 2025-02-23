Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что участники СВО верны заветам предков

Путин: участники СВО верны заветам предков, они стоят на страже России
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Участники спецоперации верны славным заветам предков, проявляя мужество, они стоят на страже Родины. Об этом в ходе церемонии вручения государственных наград заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов, проявляя мужество, они стоят на страже России», — заявил он.

По словам российского лидера, бойцы СВО борются за справедливость, мир и будущее мирного населения страны. Путин подчеркнул, что их долю выпадают тяжелые испытания и бойцы сохраняют патриотический дух.

В ходе выступления президент РФ отметил, что нынешнему поколению россиян выпала почетная миссия по защите Родины. По его словам, нынешнему поколению не стыдно перед предками, они сражаются за свою страну и делают все, чтобы предать ее будущим поколениям.

До этого российский лидер поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что воинская служба всегда пользовалась в России особым почетом, а также остается делом чести.

Ранее Володин рассказал, кто может праздновать День защитника Отечества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами