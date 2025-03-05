В ЕС готовятся к саммиту с США

В ЕС заявили о работе над идеей провести саммит с США

Европейский союз работает над идеей провести саммит с США и ждет, «когда позволят условия». Об этом высокопоставленный представитель Евросоюза заявил журналистам в Брюсселе в преддверии встречи лидеров стран сообщества 6 марта, передает ТАСС.

По его словам, в ЕС приветствуют эту идею.

«Мы готовы и думаем, что это было бы полезно. Посмотрим, когда условия позволят. Но это идея, над которой мы работаем», — сказал представитель сообщества.

5 марта британская газета Daily Mail сообщила, что Стармер и Макрон готовы отправиться в США вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы предоставить план урегулирования конфликта на Украине.

Экстренный саммит 27 стран - членов Евросоюза 6 марта пройдет в контексте изменившейся политики США по конфликту на Украине.

Несколькими днями ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил Белый дом, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Британская газета The Guardian писала, что французский лидер вернулся из Соединенных Штатов без радостных для Европы новостей. Журналисты подчеркнули, что Макрон не смог изменить позицию Вашингтона по конфликту на Украине.

Позднее США вовсе приостановили военную помощь Украине.

Ранее в России заявили, что лидеры Европы лишились почвы под ногами из-за США.