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В России заявили, что лидеры Европы лишились почвы под ногами из-за Трампа

Захарова: у лидеров Евросоюза уходит почва из-под ног после возвращения Трампа
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

У лидеров стран Европейского союза (ЕС) уходит почва из-под ног с момента возвращения в Белый дом Дональда Трампа и смены политической риторики Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Они сейчас находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног. Так-то они стояли на базе американского либерализма, который шагал по планете», — высказала мнение дипломат.

Захарова добавила, что в Европе должен найтись политик, который прочтет лидерам ЕС «сказку о голом короле 2.0» и укажет на их погрешности.

12 февраля 2025 года Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече, в том числе для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Позднее Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране и проведению выборов президента. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой.

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