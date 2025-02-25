«Странный вопрос»: Трамп дал понять, что США не будут восстанавливать Украину

США уже вложили в Украину несколько сотен миллиардов долларов помощи, поэтому вопрос об участии Штатов в восстановлении страны звучит странно, заявил президент Дональд Трамп после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Американский лидер также дал понять, что украинские власти должны заключить сделку по редкоземельным металлам. О чем еще говорил Трамп на встрече с президентом Франции — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Белый дом. Первый визит главы европейского государства в США во многом посвятили обсуждению урегулирования конфликта на Украине. Трансляцию переговоров глав государств провел телеканал CNN.

У дверей Белого дома, вопреки устоявшимся правилам, Макрона встретил не Трамп . К американскому лидеру его проводила сотрудница администрации, на что обратили внимание журналисты.

В начале встречи Трамп говорил о дружбе с Макроном, вспомнил о приглашении на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери в прошлом году и назвал Францию «старейшим союзником Америки». После этого президент подчеркнул, что его встреча с Макроном — важный шаг на пути прекращения боевых действий на Украине . Трамп подчеркнул — его французский коллега согласен с ним в нескольких важных вопросах, включая подход к украинскому конфликту. Президент США назвал происходящее «ужасной ситуацией, которая может перерасти в третью мировую войну».

О тратах на Украину и мире

Говоря о помощи Украине, Трамп обратил внимание, что европейские страны лишь дают деньги в долг, после чего «получают их обратно», тогда как США при Джо Байдене выделяли «невозвратные» средства. Макрон попытался перебить Трампа и возразить ему, однако американский лидер стоял на своем.

«Они получают свои деньги обратно, а мы нет. Но теперь мы это делаем», — заявил президент США, имея в виду соглашение с Украиной о редкоземельных металлах.

Трамп повторил, что любая сделка должна предусматривать передачу украинской стороной прав на полезные ископаемые в качестве «возврата» сотен миллиардов долларов помощи США.

«Приветствую ваше решение встретиться с президентом Зеленским и финализировать это важное для США и Украины соглашение по критически важным минералам и редкоземельным металлам <...> которое также отражает, на мой взгляд, вашу заинтересованность в суверенной Украине», — заявил президент Франции.

Журналисты из зала спросили американского лидера, готовы ли Штаты вкладываться еще и в восстановление Украины после завершения конфликта.

«Думаю, это немного странный вопрос. Мы вложились на $350 млрд, думаю, это довольно значительно», — ответил Трамп.

Макрон заявил, что вместе с Трампом сделал «существенные шаги вперед» в вопросе урегулирования украинского конфликта. Французский лидер подчеркнул, что любое подписанное Украиной соглашение не должно означать ее капитуляции.

«Это не должно быть прекращение огня без гарантий [безопасности]. Этот мир должен обеспечить суверенитет Украины и позволить ей вести переговоры с другими заинтересованными сторонами», — подчеркнул президент Франции.

Он поприветствовал решение Трампа провести переговоры с Владимиром Зеленским.

«Мы хотим скорейшего мира, но нам не нужно слабое соглашение», — резюмировал Макрон.

Украинский конфликт можно завершить в течение нескольких недель , ответил президент Трамп. Он объяснил, что для этого нужно «действовать с умом». Если этого не произойдет, «мы будем продолжать терять молодых, красивых людей, которые не должны умирать», подчеркнул республиканец. Американский лидер напомнил, что ранее неоднократно предупреждал об угрозе эскалации конфликта.

«А этого мы тоже не хотим», — добавил он.

В своей соцсети президент США вновь написал о том, что «война никогда бы не началась», если бы в тот момент у власти находился он. Трамп напомнил, что ведет «серьезные обсуждения» с президентом России Владимиром Путиным, нацеленные на прекращение боевых действий. В ходе встречи с Макроном Трамп отказался называть Путина «диктатором», добавив, что не использует эти слова «необдуманно» .

«Диктатор без выборов»: Трамп обвинил Зеленского в желании воевать ради выгоды Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «лучше поторопиться... 19 февраля 21:43

Макрон не переубедил Трампа

Британская газета The Guardian выразила мнение, что президент Франции вернулся из США без радостных для Европы новостей. Журналисты подчеркнули, что Макрон не смог изменить позицию американского лидера по конфликту на Украине.

Авторы статьи напомнили, что посетить Вашингтон собирается и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (ожидается, что он встретится с Трампом 27 февраля). Вместе с Макроном они пытаются «спасти» НАТО, переживающее глубочайший кризис. Как предположили журналисты, Стармер попытается удержать Трампа от «разрыва с Европой», однако удастся ли ему это сделать — неизвестно.