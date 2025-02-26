В США резко вырастет цена на яйца

ABC News: минсельхоз США ожидает подорожания яиц в 2025 году на 41,1%

Яйца в США в нынешнем году могут подорожать на 41,1%, сообщают на сайте телеканала ABC News со ссылкой на сообщение минсельхоза страны.

В ведомстве объяснили прогноз дефицитом яиц в стране, на фоне которого сохраняются высокие цены. Поголовье куриц-несушек в США поредело из-за вспышки птичьего гриппа, унесшего в ноябре-декабре 2024 года жизни 17,2 млн из них.

По итогам января средняя цена на яйца в США составила $4,95 за 12 штук. Как отметили в минсельхозе, эта цена выше на 53% относительно аналогичного месяца годом ранее.

Во второй половине января на сайте телеканала CBS News написали, что стоимость куриных яиц в 2025 году может подскочить из-за эпидемии птичьего гриппа, который продолжает уничтожать птицеводческие фермы по всей стране.

Из-за угрозы в том числе сеть магазинов Market Basket в штате Массачусетс попросила покупателей ограничить количество покупок двумя коробками на семью. Житель Лас-Вегаса сообщил, что наткнулся на пустые полки с куриными яйцами в местном продуктовом магазине.

Ранее эксперты допустили снижение цен на яйца и сливочное масло.