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Трамп пообещал отобрать власть у бесконтрольной бюрократии

Трамп пообещал избавиться от бюрократии и вернуть в США истинную демократию
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении перед конгрессом пообещал избавиться от бюрократии и вернуть в страну истинную демократию. Об этом сообщает ТАСС.

«Моя администрация заберет себе власть у бесконтрольной бюрократии, и мы вернем в Америку истинную демократию, — сказал американский лидер.

Политик подчеркнул, что любой бюрократ, который будет противиться изменениям, будет немедленно уволен, потому что его администрация готовиться «иссушить болото». По словам Трампа, дни правления неизбранных бюрократов подошли к концу.

Президент добавил, что на протяжении почти века бюрократия федеральных ведомств росла, пока не разрушила свободы, раздула дефицит и не стала сдерживать всеми путями потенциал Соединенных Штатов.

4 марта Дональд Трамп выступил перед конгрессом, пообещал «золотой век» Америки. В своей речи он подчеркнул намерение провести масштабные внутренние реформы, а также затронул вопросы возвращения Панамского канала под контроль США, присоединения Гренландии в качестве 51-го штата, а также переговоры по Украине. «Газета.Ru» вела хронику выступления Трампа.

12 февраля 2025 года Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. Позднее Путин заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем».

Ранее Трамп сравнил расходы США на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой.

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