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Трамп заявил о намерении партнеров США вкладываться в газопровод на Аляске

Трамп: партнеры США инвестируют триллионы долларов в газопровод на Аляске
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские партнеры, включая Южную Корею и Японию, планируют вложить триллионы долларов в строительство газопровода на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.

«Такого никогда не было. Это будет действительно впечатляюще», — сказал американский лидер, отметив, что разрешение на реализацию проекта уже получено.

4 марта Трамп выступил с обращением к обеим палатам конгресса. «Газета.Ru» вела хронику.

В феврале премьер Японии Сигэру Исиба заявил, что его страна заинтересована в стабильных поставках американских энергоресурсов. Он уточнил, что на Аляске разрабатывается новое месторождение. Чтобы Япония могла получать оттуда газ, нужно будет построить трубопровод, однако это позволит стране рассчитывать на стабильные поставки из близкого источника.

В конце января Трамп заявил, что правительство США планирует вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска.

24 февраля президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Трамп заявил о прекращении финансирования ЮАР.

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