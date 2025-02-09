Премьер Японии заявил об интересе к закупке газа в США «по разумным ценам»

Премьер Японии Исиба сообщил о заинтересованности в поставках газа из США

Япония заинтересована в стабильных поставках американских энергоресурсов, заявил премьер страны Сигэру Исиба после визита в США и встречи с президентом Дональдом Трампом. Его слова приводит NHK.

Премьер-министр заявил, что на Аляске разрабатывается новое месторождение. Чтобы Япония могла получать оттуда газ, нужно будет построить трубопровод, однако это позволит стране рассчитывать на стабильные поставки из близкого источника.

«Стабильные [поставки] по разумным ценам соответствуют национальным интересам Японии», — сказал Исиба.

Он отметил, что со временем энергообеспечение страны возрастет, но на это потребуется время.

Накануне Трамп после встречи с японским премьером подтвердил, что США готовы защищать Японию, в том числе ядерным оружием. Официальная встреча политиков прошла в Вашингтоне. На ней стороны подтвердили свою «решимость стремиться к новому золотому веку отношений» между странами.

Ранее в России заметили милитаризацию Японии с опорой на ядерное оружие США.