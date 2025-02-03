Трамп заявил о прекращении финансирования ЮАР

США прекратят любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он отметил, что в ЮАР «конфискуют землю и плохо обращаются с определенными классами населения».

«Это скверная ситуация, о которой радикальные левые средства массовой информации не хотят даже упоминать», — написал Трамп.

По его словам, массовое нарушение прав человека в Южной Африке «происходит у всех на виду».

«США не будут этого терпеть. Также я прекращу любое финансирование ЮАР до тех пор, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации», — резюмировал глава Белого дома.

В январе Трамп допустил прекращение финансирования НАТО со стороны США. По его словам, сейчас Соединенные Штаты могут отказаться от финансирования НАТО, поскольку Альянс «не защищает» Штаты, но сами они защищают своих союзников.

21 января Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Ранее в США заявили об экстремальном давлении Трампа на Россию.