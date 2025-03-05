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Трамп упомянул Путина в обращении к конгрессу

Трамп лишь однажды упомянул Путина в обращении к палатам конгресса
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп лишь один раз упомянул главу России Владимира Путина в ходе обращения к двум палатам конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер говорил о проблемах с нелегальной миграцией, вызванных политикой администрации его предшественника Джо Байдена. В связи с этим Трамп упомянул Путина.

«Был такой уровень некомпетентности, что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот, как плохо было», — сказал президент США.

При этом Байдена Трамп вспоминал несколько раз, критикуя его за совершенные ошибки в ходе президентства.

12 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. Позднее Путин заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем».

В ходе обращения к конгрессу Трамп также заявил о намерении провести масштабные внутренние реформы: снизить налоги, поддержать производство в США и бороться с инфляцией. Во внешней политике президент затронул вопросы возвращения Панамского канала в США. «Газета.Ru» вела хронику выступления Трампа.

Ранее сообщалось, что США получили от России «убедительные сигналы» о готовности к миру на Украине.

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