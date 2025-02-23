Башня Трампа: все о детях и внуках президента США

Президент США Дональд Трамп в свою вторую каденцию регулярно появляется на публике с внуками. Отпрыски его старших детей были рядом с дедом во время избирательной кампании и инаугурации, появляются с ним на спортивных мероприятиях и делают первые шаги в роли интернет-инфлюэнсеров. «Газета.Ru» — о 5 детях и 10 внуках, которые поддерживают американского лидера.

Дональд Трамп — младший: пятеро детей

Старший сын президента США, 47-летний Дональд Трамп – младший, стал первым ребенком предпринимателя, родившимся в браке с моделью и спортсменкой из Чехословакии Иваной Трамп. Он был очень близок со своим дедом по материнской линии — в детстве первенец будущего президента часто проводил время у него в Чехословакии, в доме под Прагой, где охотился, рыбачил, ходил в походы и изучал чешский язык.

close Дональд Трамп-младший со своими детьми Yuri Gripas/Reuters

Его отношения с отцом не всегда были безоблачными: Дону-младшему было 15 лет, когда его родители развелись. Причиной расставания стала измена отца — и сын целый год отказывался с ним разговаривать.

Дональд Трамп – младший в 2000 году окончил Университет Пенсильвании, после чего уехал в курортный Аспен в штате Колорадо, где прожил год — работая барменом, катаясь на лыжах, занимаясь охотой и рыбалкой. А затем вернулся, чтобы приобщиться к бизнесу отца в его Trump Organization. В компании старшему сыну Трампа доверили курировать крупные строительные проекты. В 2005–2006 годах Трамп-младший регулярно появлялся в реалити-шоу своего отца «Ученик» в качестве консультанта и судьи.

В 2017 году вместе с младшим братом Эриком Дон-младший взял на себя руководство трастовым фондом, в который входит компания их отца Trump Organization. Сегодня он — вице-президент компании.

Дон-младший — активный соратник отца в предвыборной борьбе. Он участвовал в двух предвыборных кампаниях, обвинялся в содействии России в якобы имевшем место вмешательстве в выборы 2016 года, в 2020 году призывал отменить итоги голосования, когда победителем президентской гонки был объявлен Джо Байден.

Трамп-младший — отец пятерых детей, родившихся в браке с моделью Ванессой Хейден (с 2005 по 2018 год).

Его старшая дочь Кай Трамп, которой сейчас 17 лет, уже успела прославиться — она выступала в 2024 году на съезде Республиканской партии, блеснула на инаугурации деда, ведет собственный влог на YouTube с миллионом подписчиков, увлекается гольфом и планирует в 2026 году играть за команду Университета Майами. Недавно Кай Трамп стала лицом производителя товаров для гольфа TaylorMade.

close Дональд Трамп-младший и его дочь Кай Трамп Bill Clark/Getty Images

После Кай у Дона-младшего родился сын Дональд Трамп III — 18 февраля ему исполнилось 16 лет. Как и старшая сестра, он сопровождал деда на съезде Республиканской партии в 2024-м и инаугурации в январе 2025-го.

Третий ребенок Дональда Трампа-младшего — Тристан Милош (ему 13 лет), затем идут Спенсер Фредерик (12 лет) и Хлоя София (10).

После развода в 2018 году Дон-младший начал встречаться с телеведущей Кимберли Гилфойл, однако в декабре 2024-го стало известно, что они расстались. Теперь рядом со старшим сыном президента — модель и светская львица из Палм-Бич Беттина Андерсон. А Гилфойл президент выдвинул на пост посла США в Греции.

Иванка Трамп: трое детей

Старшая дочь Трампа, родившаяся в 1981 году, в первую каденцию Трампа выполняла роль его старшего советника в Белом доме. Когда-то, еще в старшей школе, она начинала карьеру модели (как утверждала ее мать Ивана, работала она только по выходным или в каникулы). В 1997 году Иванка Трамп снялась для обложки журнала Seventeen, кроме того, модель принимала участие в рекламных кампаниях Tommy Hilfiger, Versace и Thierry Mugler, выходила на подиумы на показах мировых домов моды.

close Иванка Трамп с семьей, 2025 год Michael M. Santiago/Getty Images

В 2004 году Иванка Трамп окончила бизнес-школу Уортон при Университете Пенсильвании, некоторое время работала риелтором, а затем устроилась в компанию отца, где занималась распространением интересов фирмы в сфере недвижимости — внутри страны и за рубежом. Кроме того, Иванка запустила собственный бренд одежды, аксессуаров и обуви, а позже открыла и свою ювелирную компанию. В 2018 году она закрыла свой модный бренд — а за год до этого продавать вещи Иванки Трамп отказались две крупные американские сети универмагов, ссылаясь на плохой спрос.

В 2005 году Иванка Трамп познакомилась с будущим мужем — девелопером Джаредом Кушнером. После трех лет отношений пара рассталась — родители Кушнера были категорически против их отношений. Однако Иванка Трамп и Джаред Кушнер смогли сойтись вновь: в 2009 году они поженились после того, как воспитанная в пресвитерианской традиции невеста приняла иудаизм, пройдя довольно сложную и обязывающую процедуру (гиюр). Сейчас Иванка Трамп — верующая иудейка, в чем можно убедиться по ее соцсетям, в которых она нередко выкладывает посты о еврейских религиозных праздниках.

У Иванки Трамп и Джареда Кушнера — трое детей, о которых мать часто рассказывает своим подписчикам. Из соцсетей известно, что 13-летняя Арабелла Роуз Кушнер любит петь, играть на фортепиано, заниматься верховой ездой и джиу-джитсу, 11-летний Джозеф Фредерик обожает компьютеры, горные велосипеды и скейтбординг, а 8-летний Теодор Джеймс интересуется паркуром, собирает кубик Рубика, играет в покер и увлекается американским футболом. Именно он был с Иванкой Трамп и Дональдом Трампом на Супербоуле 10 февраля этого года.

Эрик Трамп: двое детей

Младшему из детей Дональда и Иваны Трамп сейчас 41 год. В семейном бизнесе своего отца он с самого юного возраста — Эрик сопровождал Трампа-старшего на объектах (утверждается, например, что ему доводилось стричь газон и класть плитку). И хотя у него были мысли выбрать профессию, не связанную со строительством и недвижимостью, уже в старших классах он решил последовать примеру отца.

close Эрик Трамп с женой и детьми, 2025 год Scott Olson/Getty Images

Эрик Трамп окончил Джорджтаунский университет в Вашингтоне — и присоединился к старшим родственникам в Trump Foundation. Сегодня он — один из вице-президентов отцовской компании. Есть у него и собственный бизнес — винодельня Trump Winery в штате Вирджиния, где производятся сидр, игристые и тихие вина, проходят дегустационные туры и есть свой отель.

Как и старший брат, Эрик был судьей реалити-шоу «Ученик» — но гораздо дольше, чем Дональд Трамп — младший, с 2010-го по 2015 год.

От родственников его отличает и наличие собственного благотворительного фонда Eric Trump Foundation, который поддерживает детский исследовательский госпиталь в Теннесси St. Jude Children's Research Hospital — там проходят лечение дети, борющиеся с онкологическими заболеваниями.

Наравне с другими старшими детьми Эрик Трамп в 2016 году участвовал в предвыборной кампании отца — был советником и фандрайзером Дональда Трампа, а иногда вместе с женой даже подменял его на отдельных мероприятиях.

С 2014 года Эрик Трамп женат на Ларе Трамп (в девичестве — Юнаска), телевизионном продюсере и телеведущей, которая активно участвует в политической деятельности свекра. При его поддержке в феврале 2024 года она стала сопредседателем Национального комитета республиканцев. В феврале 2025-го стало известно, что Лара Трамп будет по выходным вести шоу на канале Fox News — My View with Lara Trump («Точка зрения с Ларой Трамп»). Премьера состоялась 22 февраля.

У Эрика и Лары Трамп двое детей — Эрик Люк (ему 7 лет) и Каролина Дороти (5 лет). Эти внуки президента США тоже появляются на публике с дедом. Их можно было видеть во время предвыборных выступлений Дональда Трампа и на съезде Республиканской партии в июле 2024 года. Недавно Каролина появилась вместе с дедом на автогонках Daytona 500.

Тиффани Трамп: впервые станет мамой в этом году

Дочь Дональда Трампа от второго брака — с актрисой Марлой Мейплз — родилась в 1993 году, незадолго до того, как ее родители поженились. Имя Тиффани она получила в честь знаменитой ювелирной компании — бутик Tiffany & Company располагался на Пятой Авеню в Нью-Йорке рядом со зданием Trump Tower.

После развода родителей в 1999 году Тиффани Трамп жила в Калифорнии и не слишком часто общалась с отцом, зато провела детство вдали от пристальных взглядов — играла в волейбол, баскетбол и футбол. В 2011-м она попробовала себя в качестве певицы, выпустив сингл «Like a Bird». В 2015-м — стажировалась в журнале Vogue. Был в ее жизни и модельный опыт — Тиффани Трамп однажды, в 2016-м, вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке.

close Тиффани Трамп с мужем, 2025 год Carlos Barria/Reuters

В 2016-м Тиффани окончила Университет Пенсильвании, в 2020-м — юридическую школу при университете Джорджтауна, но о ее профессиональных успехах ничего не известно. Сейчас она ждет рождения первенца в браке с предпринимателем ливано-американского происхождения Майклом Було. С мужем Тиффани Трамп познакомилась в 2018-м в Греции, где отдыхала вместе с актрисой Линдси Лохан.

Бэррон Трамп: слишком молод для отцовства

Младший сын Дональда — от его третьей жены Меланьи Трамп — родился 20 марта 2006 года и уже в 10 лет оказался обитателем Белого дома. В начальную школу он ходил на Манхэттене, в среднюю и старшую — во Флориде, а сейчас Бэррон Трамп учится в бизнес-школе Стерна при Университете Нью-Йорка. Юноша не ведет соцсетей и даже не выступал перед публикой во время президентской кампании отца.

close Бэррон Трамп Kevin Lamarque/Pool/Getty Images

Это самый загадочный, закрытый и молчаливый ребенок Дональда Трампа — и всегда таким был. В 2016 году телеведущей Рози О'Доннелл пришлось извиняться перед Меланьей Трамп за распущенные ей слухи об аутизме Бэррона.

Сейчас американские СМИ сообщают, что о Бэрроне Трампе сложно узнать что-то даже у студентов, которые учатся с ним с бизнес-школе: сын президента не принимает участия в общественной жизни, а в учебное заведение его привозят c колонной сопровождения из дома (Trump Tower, где живет Бэррон, находится в 20 минутах езды). В своем комментарии изданию Vanity Fair, попытавшемуся узнать что-то о нынешней жизни Бэррона, Кайя Уокер, президент ячейки Республиканской партии в колледже при Университете Нью-Йорка, сказала, что младший сын Трампа — «странность на кампусе». «Приходит в класс, уходит домой», — сказала Уокер. Это ее высказывание вызвало возмущение в соцсетях — 17 февраля она подписала заявление об отставке.

Несмотря на всю закрытость младшего сына Трампа, в декабре изданию TMZ удалось выяснить, что Бэррон Трамп интересуется видеоиграми, а People — что женщины находят его очаровательным. Известно также, что Бэррон Трамп при росте в 201 см больше интересуется футболом, чем баскетболом (хотя и им тоже), и прекрасно говорит на словенском языке, родном для его матери.