Трамп запретил Британии передавать разведданные Украине

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Великобритании передавать американские разведывательные данные Украине. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на заявление эксперта по военной разведке Великобритании Фила Ингрэма.

Предполагается, что отказ США от передачи данных Украине в рамках системы «Releasable to Ukraine» или «Rel UKR» повлияет на способность Киева сдерживать наступление России. Полномочия по передаче этих данных были отозваны сразу у ряда британских ведомств, включая разведку, контрразведку и департаменты министерства обороны.

Перед этим издание Economist писало, что США пока не перестали делиться с Украиной разведданными.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США поддерживать Украину и дать гарантии безопасности.