Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп запретил Британии передавать разведданные Украине

DM: Трамп запретил Британии передавать американские разведданные Украине
close
Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа запретила Великобритании передавать американские разведывательные данные Украине. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на заявление эксперта по военной разведке Великобритании Фила Ингрэма.

Предполагается, что отказ США от передачи данных Украине в рамках системы «Releasable to Ukraine» или «Rel UKR» повлияет на способность Киева сдерживать наступление России. Полномочия по передаче этих данных были отозваны сразу у ряда британских ведомств, включая разведку, контрразведку и департаменты министерства обороны.

Перед этим издание Economist писало, что США пока не перестали делиться с Украиной разведданными.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США поддерживать Украину и дать гарантии безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами