Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Британии дал советы Трампу в отношении Украины

Премьер Стармер призвал США поддерживать Украину и дать гарантии безопасности
close
Phil Noble/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Соединенные Штаты продолжать поддержку Украины и предоставить ей необходимые гарантии безопасности. Об этом он написал в статье для The Sun перед поездкой в Вашингтон.

По его словам, в интересах США и Британии поддержать Украину гарантиями безопасности. В то же время Стармер подчеркнул, что Киев должен участвовать в любых мирных переговорах и нуждается в поддержке Вашингтона.

Стармер также поддержал стремление президента США Дональда Трампа к переговорам о прекращении конфликта.

«Президент Трамп также прав, когда проявляет инициативу и смотрит, есть ли на повестке дня хорошее мирное соглашение», — написал премьер Британии, подчеркнув, что был «впечатлен его приверженностью миру каждый раз», когда говорил с американским лидером.

До этого президент США назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин заявлял, что подписание мирного договора с Украиной возможно только легитимными представителями украинской власти.

Ранее в США оценили политику Трампа в отношении Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами