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США продолжают делиться с Украиной разведданными после прекращения военной помощи

Economist: США пока не перестали делиться с Украиной разведданными
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Shannon Stapleton/Reuters

Соединенные Штаты на фоне прекращения военной помощи Украине пока не перестали представлять ВСУ разведданные. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл.

«Как мне говорят, пока военные ограничения… сводятся к сообщениям в СМИ. Это только начало, однако никаких изменений в обмене разведданными или любом другом ключевом аспекте военной поддержки США не произошло», — написал он.

До этого сообщалось, что приостановка военной помощи Украине со стороны США затронула поставки бронетехники.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали приостановку военной помощи Украине от США.

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