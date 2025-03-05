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Трамп заявил об успехах США в первые полтора месяца своего президентства

Трамп: за 43 дня США достигли большего, чем при других президентах за 4-8 лет
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп, выступая перед палатой представителей и сенатом конгресса, заявил, что за 43 дня у власти добился большего, чем большинство администраций Соединенных Штатов за четыре года или восемь лет. Трансляция ведется на сайте палаты представителей.

Американский лидер заверил, что «это только начало».

Выступление главы Белого дома в конгрессе с самого начала несколько раз прерывали неодобрительными выкриками из зала. Одним из наиболее активных зачинщиков перепалки был член палаты представителей от Демократической партии Соединенных Штатов Эл Грин. Спикер палаты представителей Майк Джонсон распорядился вывести его из зала.

3 марта Трамп заявил, что американцы должны меньше беспокоиться о президенте России Владимире Путине, а больше о бандах мигрантов, наркобаронах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в США. Иначе, как подчеркнул политик, Соединенные Штаты придут к тому, к чему пришла Европа.

До этого Путин назвал Трампа мужественным человеком.

Новость дополняется.

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