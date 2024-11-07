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Путин назвал Трампа мужественным человеком

Путин признался, что поведение Трампа во время покушения его впечатлило

Бывший президент США Дональд Трамп во время покушения вел себя очень мужественно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению главы государства, в чрезвычайной ситуации Трамп повел себя «мужественно». Путин признался, что на него это произвело впечатление.

«Все изначально говорили, что он бизнесмен в основном и мало что понимает в политике. Во-первых, его поведение в момент покушения произвело на меня впечатление. Он мужественный человек», — сказал Путин.

Первое покушение на жизнь Трампа произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-главу Белого дома выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый был задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Ранее в работе Секретной службы США выявили системные проблемы.

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