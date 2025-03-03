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Трамп призвал американцев меньше беспокоиться о Путине

Трамп: США должны больше беспокоиться не о Путине, а о мигрантах-преступниках
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Ben Curtis/AP

Соединенные Штаты должны беспокоиться не о российском лидере Владимире Путине, а о преступности среди мигрантов. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, американцы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше о бандах мигрантов, наркобаронах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в США. Иначе, подчеркнул Трамп, Соединенные Штаты придут к тому, к чему пришла Европа.

2 марта государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп является «единственным человеком» на планете, кто способен привести Путина за стол переговоров.

28 января Путин сказал, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность. По его словам, это «очень серьезный вопрос», который должен гарантировать безопасность и Украины, и России «на серьезную, длительную и историческую перспективу».

Ранее Лавров заявил, что с Трампом интересно.

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