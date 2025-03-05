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Трамп анонсировал историческое решение по редкоземельным металлам

Трамп анонсировал историческое решение по добыче редкоземельных металлов в США
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Ben Curtis/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что в текущую неделю будет принято «историческое решение» по расширению добычи редкоземельных металлов в США. Новая мера была анонсирована им в выступлении перед конгрессом.

Также Трамп планирует расширить добычу и производство ряда критических минералов.

По его словам, это необходимо для укрепления национальной безопасности и сокращения зависимости от импорта из Китая и других стран.

До этого сделка по редкоземельным металлам между Украиной и США была отменена после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в начале февраля 2025 года сообщалось, что президент России Владимир Путин и Трамп могут заключить сделку по редкоземельным металлам на Украине.

Добыча редкоземельных металлов считается «грязным» производством из-за вреда для экологии.

Ранее была названа одна из причин срыва переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме.

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