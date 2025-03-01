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Названа одна из причин срыва переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме

Semafor: Зеленский на переговорах по металлам потребовал гарантий безопасности
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Brian Snyder/Reuters

Одной из причин срыва переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского по добыче редкоземельных металлов стало убеждение американского лидера в том, что его зарубежный коллега начал «забегать вперед» во время дискуссии. Об этом сообщил портал Semafor, сославшись на неназванного чиновника из Белого дома.

По словам источника, на встрече царила атмосфера враждебности по отношению к Зеленскому.

«Он (украинский лидер. — «Газета.Ru») говорил о гарантиях безопасности, забегая вперед того, чему был посвящен сегодняшний день, а именно экономической сделке», — добавил чиновник.

Переговоры президентов США и Украины, по итогам которых стороны должны были подписать договор по редкоземельным металлам, состоялись 28 февраля в Белом доме. Однако во время беседы Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня и упрекнул зарубежного коллегу в том, что он недостаточно уважительно относится к Вашингтону. В результате украинский лидер досрочно покинул Белый дом, а подписание договора по редкоземельным металлам было отменено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что его американский коллега начал получать объективную информацию о ситуации на Украине. На этом фоне Трамп пересмотрел свой подход к урегулированию кризиса, подчеркнул он.

Ранее российский лидер удивился «интеллигентной» реакции президента США на хамские высказывания европейских политиков.

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Ссора Трампа и Зеленского
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