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Стало известно о возможной сделке между Трампом и Путиным по месторождениям на Украине

AT: Путин и Трамп могут заключить сделку по редкоземельным металлам на Украине
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут заключить соглашение по месторождениям редких полезных ископаемых на территории Украины в рамках сделки по мирному урегулированию конфликта, поскольку большая часть важнейших минеральных богатств республики находится под контролем ВС РФ. Об этом пишет Asia Times.

«Вместо того чтобы отказаться от своих усилий по замораживанию украинского конфликта путем увеличения военной помощи в надежде на то, что силы Зеленского смогут затем отвоевать эти месторождения у России, <…> Трамп может попытаться заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в тексте.

По мнению авторов, одним из условий Трампа «по принуждению Украины к уходу с части территорий, которые Россия считает своими», могло бы быть продажа Москвой части редкоземельных месторождений США. Российский лидер может пойти на это, если американский президент принудит Киев покинуть часть территорий, считает издание.

«Если Трамп достигнет соглашения с Путиным по контролируемым Россией месторождениям, то у Зеленского не останется иного выбора, кроме как согласиться на эту сделку», — пишет АТ.

Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивает, что любые переговоры о будущем страны не могут вестись без ее участия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, где могут встретиться Путин и Трамп.

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