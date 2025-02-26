Ученый оценил вред экологии Украины при добыче редкоземельных металлов

Разработка месторождений редкоземельных металлов на Украине может навредить экологии государства. Об этом в интервью ТАСС заявил кандидат географических наук, доцент географического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) Игорь Вахрушев.

По его словам, многие редкоземельные металлы были обнаружены на Украине еще в советские годы, однако тогда их считали нерентабельными для добычи. Доцент добавил, что с того момента появилось много технологий, которые могут позволить упростить добычу ископаемых.

«Добыча редкоземельных металлов осложняет экологию из-за химических реагентов, возможно, это тоже привлекает США, чтобы перенести грязное производство по добыче и обогащению на территорию Украины», — заявил Вахрушев.

Ученый подчеркнул, что в Соединенных Штатах находится одна из ведущих геологических организаций мира, эксперты которой способны грамотно оценить обстановку с добычей металлов на Украине.

25 февраля сообщалось, что Украина на следующий день подпишет соглашение по ресурсам с США.

Соглашение будет предполагать совместную разработку важнейших полезных ископаемых, нефти и газа Украины. В администрации президента США заявляют, что экономические связи де-факто обеспечат Киеву некий щит.

Ранее в минфине США заверили, что не стремятся силой захватить ресурсы Украины.