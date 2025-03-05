Лукашенко заявил о готовности вместе с Трампом делать все для прекращения войны

Лукашенко: я готов встать рядом с Трампом и делать все для прекращения войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, что готов встать рядом со своим американским коллегой Дональдом Трампом и делать все для прекращения украинского конфликта. Об этом сообщает агентство БелТА.

Глава белорусского государства назвал американского лидера «молодцом» за то, что тот «часто говорит и что-то делает» в направлении того, чтобы прекратить этот конфликт.

«Вот тут я готов встать рядом и делать все то, что необходимо для прекращения войны и улучшения жизни людей», — сказал Лукашенко.

3 марта Трамп заявил, что соглашение по Украине можно достичь очень быстро. По словам хозяина Белого дома, при заключении соглашения не должны возникнуть трудности, но «некоторые не хотят его заключать».

В тот же день советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Вашингтон не видит со стороны президента Украины Владимира Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию или даже временному прекращению огня.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина не сдастся и продолжит конфликт с Россией.