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Залужный пообещал, что Украина не прекратит воевать с Россией

Экс-главком ВСУ Залужный заявил, что Украина не сдастся и продолжит конфликт с РФ
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Киев не намерен сдаваться и будет продолжать конфликт с Россией. Его слова с выступления в греко-католическом соборе в Лондоне приводит украинский портал NV.

«Эта война не окончена. Украина не сдастся. С вашей помощью мы одержим победу», — заявил Залужный.

Он заверил, что Киев настроен только на победу в конфликте с Россией, однако без помощи стран Запада добиться ее будет невозможно.

До этого вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заканчивать военный конфликт с Россией. Позже сам Зеленский сказал, что прекращение огня возможно только в случае предоставления гарантий безопасности со стороны Запада. Тем временем Верховная рада продлила полномочия президента лишь со второй попытки. Почему Зеленскому необходимо, чтобы вооруженный конфликт с Россией продолжался как можно дольше, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ГУР Украины рассказал об идущей третьей мировой войне.

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