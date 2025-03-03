Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться быстро

Трамп сообщил, что достичь мира на Украине можно быстро

Конфликт на территории Украины должен завершиться быстро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Овальном кабинете.

«Мы должны заключить соглашение. Сделку можно заключить очень быстро», — отметил он.

По словам главы Белого дома, при заключении соглашения не должны возникнуть трудности, но «некоторые не хотят его заключать».

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт с РФ может затянуться, Трамп выразил надежду, что украинский лидер «ошибается».

3 марта советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Вашингтон не видит со стороны Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию или даже временному прекращению огня.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.