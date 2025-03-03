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Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться быстро

Трамп сообщил, что достичь мира на Украине можно быстро
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Конфликт на территории Украины должен завершиться быстро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Овальном кабинете.

«Мы должны заключить соглашение. Сделку можно заключить очень быстро», — отметил он.

По словам главы Белого дома, при заключении соглашения не должны возникнуть трудности, но «некоторые не хотят его заключать».

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что конфликт с РФ может затянуться, Трамп выразил надежду, что украинский лидер «ошибается».

3 марта советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Вашингтон не видит со стороны Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию или даже временному прекращению огня.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.

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