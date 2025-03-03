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В Белом доме не увидели готовности Зеленского сделать шаги к перемирию

Уолтц: Вашингтон не видит готовности Зеленского сделать шаги к перемирию
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Lex Fridman/YouTube

Вашингтон не видит со стороны президента Украины Владимира Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию или даже временному прекращению огня. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

«Чего у нас сейчас нет, так это заявления... Зеленского: «Я готов предпринять необходимые шаги, провести необходимые переговоры и пойти на необходимые компромиссы, чтобы прекратить военные действия, перейти к прекращению огня». К какому-то варианту — на один месяц, две недели, прекратить дальнобойные удары с обеих сторон», — сказал Уолтц.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами. Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Однако украинский лидер категорически отверг возможность остановки боевых действий до предоставления Киеву гарантий безопасности, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в США сравнили Зеленского с «бывшей девушкой».

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